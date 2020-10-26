Olabilir şarkı sözleri nedir? Mero Olabilir şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan Olabilir şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Mero'ya ait olabilir şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Mero bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki Olabilir şarkı sözleri nelerdir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Olabilir şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Mero'ya ait Olabilir şarkı sözleri nasıldır? Peki Olabilir şarkı sözleri nelerdir?

MERO OLABİLİR ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Bana, sana, bize bi' şey olabilir

Sebebini biliyorum, beni yorabilir

Kafama gelen soruyu bana sorabilir (ahh)

Bana, sana, bize bi' şey olabilir

Sebebini biliyorum, beni yorabilir

Kafama gelen soruyu bana sorabilir (eh, eh)

Mahalleler yanıyor her gece (eh)

Sabaha kadar sor bizim gençlere (eh)

Nöbet tutan çocuklar aldı

Teyzelerden full pilavlı tencere

On sekiz yaşında, altında Mercedes (Mercedes)

Rakibi onu hiç yenemez

Bugünün yarını olabilir

Ama kimse bana sözü veremez (brra)

Also bedank dich bei Gott

Ich hab' jetzt Erfolg, egal, was sein soll, ich

Bleibe immer noch derselbe, weißt du?

Machen Leute Auge auf Reichtum

Bleibe cool und leb' mein Leben

Kommt alles aus Herz und Seele

Gott sieht, Digga, muss nicht reden

Scheine am Zählen, Weiß im Coupé drin (brra)

Bedelini ödedik içimiz yana

Yana, yana, yana, yana, yana

Bile bile bırakır adama kana

Kana, kana, Mero vurur yine damara (kana)

Bana, sana, bize bi' şey olabilir

Sebebini biliyorum, beni yorabilir

Kafama gelen soruyu bana sorabilir (ahh)

Bana, sana, bize bi' şey olabilir

Sebebini biliyorum, beni yorabilir

Kafama gelen soruyu bana sorabilir (eh, eh)

Şükür ederim rabbime

Silahım var bile, sıkarım kalbine

Yaz yine, yeni beste flow da var, seste

İster Mero de yada Enes de

Viele lästern, gebe einen Fick drauf (ja)

Mero ballert wieder, baba, nix out

Sagen: „Gib auf", aber ich mach's nicht

Fick deinen Swag, fick dein Amerikanisch (ah)

Im Ghetto zu leben nicht einfach

Der Maybach bringt gar nix, weil ich keine Zeit hab

Ja, tamam, meine Roli ist am Glänzen

Was bringt mir das? Sehe meine Mutter selten

Sesimi verdim sokaklara

Olabilir her şey, bak olanlara

Beni yoranlara cevabım bu şarkı

He, buda Mero'nun farkı

Bedelini ödedik içimiz yana

Yana, yana, yana, yana, yana

Bile bile bırakır adamı kana

Kana, kana Mero vurur yine damara (ah)

Bana, sana, bize bi' şey olabilir

Sebebini biliyorum, beni yorabilir

Kafama gelen soruyu bana sorabilir (ahh)

Bana, sana, bize bi' şey olabilir

Sebebini biliyorum, beni yorabilir

Kafama gelen soruyu bana sorabilir