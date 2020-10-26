Olabilir şarkı sözleri nedir? Mero Olabilir şarkı sözleri nedir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan Olabilir şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Mero'ya ait olabilir şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Mero bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki Olabilir şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Olabilir şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Mero'ya ait Olabilir şarkı sözleri nasıldır? Peki Olabilir şarkı sözleri nelerdir?
MERO OLABİLİR ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?
Bana, sana, bize bi' şey olabilir
Sebebini biliyorum, beni yorabilir
Kafama gelen soruyu bana sorabilir (ahh)
Bana, sana, bize bi' şey olabilir
Sebebini biliyorum, beni yorabilir
Kafama gelen soruyu bana sorabilir (eh, eh)
Mahalleler yanıyor her gece (eh)
Sabaha kadar sor bizim gençlere (eh)
Nöbet tutan çocuklar aldı
Teyzelerden full pilavlı tencere
On sekiz yaşında, altında Mercedes (Mercedes)
Rakibi onu hiç yenemez
Bugünün yarını olabilir
Ama kimse bana sözü veremez (brra)
Also bedank dich bei Gott
Ich hab' jetzt Erfolg, egal, was sein soll, ich
Bleibe immer noch derselbe, weißt du?
Machen Leute Auge auf Reichtum
Bleibe cool und leb' mein Leben
Kommt alles aus Herz und Seele
Gott sieht, Digga, muss nicht reden
Scheine am Zählen, Weiß im Coupé drin (brra)
Bedelini ödedik içimiz yana
Yana, yana, yana, yana, yana
Bile bile bırakır adama kana
Kana, kana, Mero vurur yine damara (kana)
Bana, sana, bize bi' şey olabilir
Sebebini biliyorum, beni yorabilir
Kafama gelen soruyu bana sorabilir (ahh)
Bana, sana, bize bi' şey olabilir
Sebebini biliyorum, beni yorabilir
Kafama gelen soruyu bana sorabilir (eh, eh)
Şükür ederim rabbime
Silahım var bile, sıkarım kalbine
Yaz yine, yeni beste flow da var, seste
İster Mero de yada Enes de
Viele lästern, gebe einen Fick drauf (ja)
Mero ballert wieder, baba, nix out
Sagen: „Gib auf", aber ich mach's nicht
Fick deinen Swag, fick dein Amerikanisch (ah)
Im Ghetto zu leben nicht einfach
Der Maybach bringt gar nix, weil ich keine Zeit hab
Ja, tamam, meine Roli ist am Glänzen
Was bringt mir das? Sehe meine Mutter selten
Sesimi verdim sokaklara
Olabilir her şey, bak olanlara
Beni yoranlara cevabım bu şarkı
He, buda Mero'nun farkı
Bedelini ödedik içimiz yana
Yana, yana, yana, yana, yana
Bile bile bırakır adamı kana
Kana, kana Mero vurur yine damara (ah)
Bana, sana, bize bi' şey olabilir
Sebebini biliyorum, beni yorabilir
Kafama gelen soruyu bana sorabilir (ahh)
Bana, sana, bize bi' şey olabilir
Sebebini biliyorum, beni yorabilir
Kafama gelen soruyu bana sorabilir