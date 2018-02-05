Okyanuslardaki Mikroplastikler Balinaların Hayatını Tehlikeye Atıyor

– Yeni bir araştırma, mikroplastiklerin balinalar ve köpek balıkları gibi büyük deniz canlıların yaşamını riske attığını ortaya koydu.

Özellikle dişsiz balinalar ve büyük camgöz köpekbalıkları okyanuslardaki deniz suyunu filtreleyerek besin zincirindeki en küçük canlılar olan planktonlarla besleniyor. Planktonlara oldukça benzemeleri nedeniyle, besinleri arasına karışan ancak sindirilemeyen mikroplastikler büyük deniz canlılarının yaşamlarını riske atıyor.

Trends in Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan araştırma, balinaların günde yuttukları binlerce metreküplük deniz suyunun içinde yer alan mikroplastiklerin balinaların beslenmesini engellediğini ve bazı durumlarda zehirli yan etkilere sahip olabildiğini ortaya koydu. Bilim insanları, kıyıya vuran balinaların midelerinde bulunan büyük plastik parçaları kadar olmasa da mikroplastiklerin uzun vadede zararlı olabileceğini söyledi.

Marine Megafauna Foundation'da görevli bilim insanı ve araştırma yazarlarından Elitza Germanov, "Okyanus ve denizlerde mikroplastik araştırmaları artsa da, mikroplastiklerin filtreleme yoluyla beslenen canlılar üzerindeki etkisini inceleyen çok az çalışma yürütülüyor. Halen meselenin önemini anlamaya çalışıyoruz fakat mikroplastik kirliliğinin uzun yıllar yaşayabilen ve yaşamları boyunca çok az yavruları olan bu türün hayatını riske attığını biliyoruz" dedi.

Siena Üniversitesi Profesörü ve araştırma yazarlarından Maria Cristina Fossi ise, mikroplastiklerin tek başına filtreleme yoluyla beslenen canlıları öldürüp öldüremeyeceğinin kanıtının bulunmadığını fakat mikroplastiklerin özellikle balinalar ve köpek balıkları üzerinde zehirli fakat "ölümcül olmayan etkilere" sebep olabileceğini söyledi. (Fotoğraflı) - İstanbul