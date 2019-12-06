Okuma alışkanlığıyla engelini aştı

06.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:38

Manisa'nın Soma ilçesinde, ilkokulda teneffüse çıkamadığı için öğretmeninin verdiği kitaplar sayesinde okuma alışkanlığı edinen bedensel engelli Emine Karaca, yaşama kitaplarla tutundu.

İstasyon Mahallesi'nde iki odalı bir evde ailesiyle yaşayan bedensel engelli 33 yaşındaki Emine Karaca, zamanının büyük bölümünü okuyarak geçiriyor. İnternette okudukları hakkında yorumlar paylaşan Karaca, "@okumaya_engel_yok" instagram adresinde de kitap tanıtımları yapıyor.

Emine Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumunda geçirdiği travma nedeniyle bir eli ve ayaklarını kullanamadığını dile getirdi.

İlkokulda teneffüse çıkamadığı için öğretmeninin kendisine verdiği çocuk edebiyatının önemli eseri "Polyanna" ile okuma serüveninin başladığını anlatan Karaca, "Polyanna gibi iyimserlik ve mutluluğu benimsedim. Engellerime rağmen hem iyi düşündüm ve insanları sevdim. Annem, ilçe halk kütüphanesinden bana kitap getiriyordu. Teneffüslere çıkamadığım için sıramda kitap okuyordum. Liseye kadar böyle sürdü." diye konuştu.

Kitaplar sayesinde hayata tutunduğunu anlatan Karaca, "Kitap okumam dolayısıyla sosyal bir çevrem de var. Hayatın hep içinde oldum. Her şeye rağmen insanları sevdim. Kitapların benim hayatımda ayrı bir yeri var. Okuyarak psikolojimin düzeldiğine inanıyorum. Bu sayede farklı çevreler edindim. Bana terapi oldu kitaplar." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da gruplarda kitap yorumları yaptığını aktaran Karaca, dikkatini çektiği yazarlar ve yayınevlerinin kendisine ücretsiz kitap göndermeye başladığını dile getirdi.

Karaca, "Özel durumuma rağmen sosyal olmamı sevdiler. Elimdeki kitapların yarısı, yazarların adıma imzalı kitaplar." ifadelerini kullandı.

En büyük hayali, kitap kokulu oda ve kafe

Evlerinde kendisine ait bir oda olmadığını ve kitap koyacak yer bulmakta zorlandığını aktaran Karaca, "En büyük hayalim içinde kitaplık olan bir odamın olması. Kitap kokulu bir odamın olduğu evin hayalini kuruyorum ve bir de kitap kafe hayalim var. Yerel yönetimden en büyük isteğim Soma'da bir kitap kafe olması." şeklinde konuştu.

"Okumak ona çok iyi geldi"

Anne Ümmü Karaca, kızının okuma sevgisinin kendisini de mutlu ettiğini belirtti. Evlerinde kitap koyacak yer bulamamaktan yakınan Ümmü Karaca, şöyle dedi:

"Emine'nin okuduğu kitapları kolilere koyuyoruz. Eve bir misafir gelince, -Emine'nin ziyaretçisi çok oluyor- ne yapacağımızı bilemiyorum. Emine benden bir kitap isteyince kolilerde kitap arıyorum. Bir kitaplık olsa bir odamız daha olsa çok mutlu olacağım. Onun okuması ile gurur duyuyorum. Örnek oldu. Sosyal medyada da yazarlarla, kitap sevenlerle bir aile olduk. Okumak ona çok iyi geldi."

Baba Ömer Ali Karaca da hemen her gün kızına gelen kitapları postadan alıp eve taşıdığını, kızı için bunu yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA