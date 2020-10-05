Okulların tamamı açılacak mı? İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf yüz yüze eğitim başlıyor mu? Hangi sınıf açılıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okulların tamamı açılacak mı? İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf yüz yüze eğitim başlıyor mu? Hangi sınıf açılıyor?

05.10.2020 19:48 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:51
Okulların tamamı açılacak mı? İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf yüz yüze eğitim başlıyor mu? Hangi sınıf açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan birisi de okulların açılması idi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre bazı okullar açılacaktır. Peki hangi okullar açılıyor? Hangi sınıflar açılacak?

Kabine toplantısı sonrası kararları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki kabine toplantısı kararları nelerdir? Okullar açılacak mı? Hangi okullar hangi sınıflar açılıyor? Lise son sınıfları okullar başlayacak mı? İlkokul 6. 7. 8. sınıflar açılacak mı? Tüm cevaplar haberimizde.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında yaptığı açıklamasında bazı okulların ve sınıfların açılması gündemde olduğunu söyledi. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre ilk okullarda 1. 2. 3. ve 4. sınıflar yüz yüze eğitime açılacak. Orta okullarda ise 8. sınıflar yüz yüze eğitime açılacak. Lise sınıflarında ise lise son yani 12. sınıflar yüz yüze eğitime açılacaktır. Henüz ne zaman açılacağı belli değil fakat ilk aşama olarak bu sınıfların yüz yüze eğitime başlanması beklenmektedir.

Okulların tamamı açılacak mı? İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf yüz yüze eğitim başlıyor mu? Hangi sınıf açılıyor?

HANGİ OKULLAR AÇILACAKTIR? HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Kabine toplantısında yapılan açıklamaya göre açılan okullar şu şekildedir:

- İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar

- Ortaokul 8. sınıflar

- Lise 12. sınıflar

yüz yüze eğitime başlayacaktır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz kesin bir tarih yok fakat ilk aşama olarak yukarıdaki sınıfların açılması beklenmektedir. Sonrasında aşama aşama diğer sınıfların da açılması gündeme gelebilir.

İlgili Haberler

EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 25 Eylül Cuma ilkokul, ortaokul, lise
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 25 Eylül Cuma ilkokul, ortaokul, lise
Liseler ne zaman açılacak? Pazartesi günü hangi liseler açılıyor? Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ne zaman açılıyor? 2020 liseler yüz yüze eğitim
Liseler ne zaman açılacak? Pazartesi günü hangi liseler açılıyor? Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ne zaman açılıyor? 2020 liseler yüz yüze eğitim
Lisede okulda maske takmak zorunlu olacak mı? Lisede sosyal mesafeye uymak zorunlu olacak mı? Okulda maske dağıtılacak mı?
Lisede okulda maske takmak zorunlu olacak mı? Lisede sosyal mesafeye uymak zorunlu olacak mı? Okulda maske dağıtılacak mı?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu Abdulhekin Ayhan
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okulların tamamı açılacak mı? İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf yüz yüze eğitim başlıyor mu? Hangi sınıf açılıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 19:51:29. #1.15#
title