Okulların tamamı açılacak mı? İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf yüz yüze eğitim başlıyor mu? Hangi sınıf açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan birisi de okulların açılması idi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre bazı okullar açılacaktır. Peki hangi okullar açılıyor? Hangi sınıflar açılacak?