Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da akşam trafiği ve toplu taşımada son durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da akşam trafiği ve toplu taşımada son durum

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da akşam trafiği ve toplu taşımada son durum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre trafik saat 18.15 itibariyle yüzde 56 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Metrobüs durağında kalabalık görüldü.

- İstanbul

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da akşam trafiği ve toplu taşımada son durum
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da akşam trafiği ve toplu taşımada son durum
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da akşam trafiği ve toplu taşımada son durum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
Okullar açıldı, çile tekrar başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Okullar açıldı, çile tekrar başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Gülşen Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Max Meyer Ali Öztürk Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da akşam trafiği ve toplu taşımada son durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 18:35:00. #1.16#

title