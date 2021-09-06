Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da akşam trafiği ve toplu taşımada son durum

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre trafik saat 18.15 itibariyle yüzde 56 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Metrobüs durağında kalabalık görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı