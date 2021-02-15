Okullarda yüz yüze eğitime geçiş hazırlığı

Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi, hayatın hemen her alanında zorunlu kapanmalara yol açarken eğitimi de kısıtladı.

Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi, hayatın hemen her alanında zorunlu kapanmalara yol açarken eğitimi de kısıtladı. Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime güvenli bir şekilde geçiş amacıyla "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" hazırlandığını belirten Öğr. Gör. Özlem Demir, "49 bin 361 okula 'Okulum Temiz' belgesi verildi" dedi.

Kış şartlarının ortadan kalkmasıyla okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını belirterek yüz yüze eğitim öncesi Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen kılavuz çalışması hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Özlem Demir, "Kılavuz çalışmasının, okulların pandemi dönemine uyumlu şartlarda yüz yüze eğitime açılması için ana kaynaktır. Bu konuda Türk Standardları Enstitüsü iş birliği ile eğitim kurumlarındaki hijyen ve enfeksiyon alanları hakkında uzmanlaşan denetim personelleri, okulları yerinde inceleyip uygunlukları belgelediler. Eğitim kurumları belgeleme sonrasında takip sistemi aracılığıyla da izlenmeye devam edildi" şeklinde konuştu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME GELEMEYEN ÖĞRENCİNİN DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAYACAK"

Hazırlanan kılavuzun, bulaşıcı hastalıkların yayılımının taşıdığı riske karşı okullarda hijyen ve sanitasyon kuralları, korunmaya yönelik uygulamalar ve tavsiyeler içerdiğini belirten Özlem Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Kılavuzda aynı zamanda salgın türlerinden, bulaş yollarından, korunma ve kontrol önlemlerinden de söz ediliyor. El ve solunum hijyeni konusunda uygulama bilgileri de verilen kılavuzda okullarda ortak kullanım alanları hakkında bilgiler tek tek açıklanıyor. Dersliklerde ve etüt salonlarında temiz havanın dışarıdan alınacağı havalandırma sistemleri kullanılması ve düzenli dezenfekte edilmesi anlatılıyor. Öğrencilere ve tüm personele eğitimlerin verileceği ve eğitim sonrası davranışların izleneceğinin vurgulandığı kılavuzda temizlik genel ilkeleri yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde maske, eldiven ve siperlik kullanımı hakkında bilgiler de veriliyor. Bakanlık yetkililerinin uzaktan eğitimlerde uygulanan 30 dakika ders, 10 dakika teneffüs kavramının yüz yüze eğitimde de uygulanacağını ve yüz yüze eğitime gelemeyen öğrencinin devam zorunluluğuolmayacak. Bu önlemler eşliğinde yine de salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesinin daha uzun süre alacağı vurgulanıyor. Bazı illerde vaka sayısının azlığı ve Kovid-19 aşı sıralamasında öğretmenlere öncelik verilmesiyle birlikte uzmanlar tarafından kademeli bir şekilde haftanın belli günleri olmak kaydıyla eğitim-öğretime başlanması öneriliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı