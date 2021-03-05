Okullarda dinamik denetim uygulaması
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Okullarda dinamik denetim uygulaması

05.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:35
Okullarda dinamik denetim uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmaya konulan ve Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla'da başlanan 'Dinamik Denetim Modeli' uygulamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışmalar başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmaya konulan ve Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla'da başlanan 'Dinamik Denetim Modeli' uygulamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışmalar başladı.

Dinamik Denetim Modeli uygulamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe ilçesinde okullarda incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Şube Müdürlerinin de katıldığı okul denetimlerde okulların hijyen uygulamaları ve salgını önleme konusunda almış oldukları tedbirler yerinde incelendi.

Yapılan denetimleri değerlendiren İl Müdürü Töre, "Kontrollü Normalleşme Dönemiyle birlikte başlayan Dinamik Denetim Modeli uygulamaları için tüm kadromuzla sahadayız. Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızda alınan enfeksiyonu önleme tedbirlerini ve hijyen uygulamalarını yerinde denetliyoruz. İlimizde salgın riskini ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte başaracağız" dedi - MUĞLA

Okullarda dinamik denetim uygulaması
Okullarda dinamik denetim uygulaması
Okullarda dinamik denetim uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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