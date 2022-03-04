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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AA, Harun Reşit Kaymaz - Güncel
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Ekiplerinin okul dışındaki hazırlıkları İkinci sirenle birlikte öğrencilerin öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesine çıkması Bir öğrencinin ekipler tarafından kurtarılması Okul önüne çadır kurulması Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın konuşması Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın...

BİLECİK (AA) - Ekiplerinin okul dışındaki hazırlıkları

İkinci sirenle birlikte öğrencilerin öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesine çıkması

Bir öğrencinin ekipler tarafından kurtarılması

Okul önüne çadır kurulması

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın konuşması

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın ekiplere teşekkür etmesi

BİLECİK - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık amacıyla Türkiye'deki tüm okullarda düzenlenen eş zamanlı deprem tatbikatı, Bilecik Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile beraberindeki İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Alay Komutanı Muzaffer Sandal, Bilecik Belediyesi Başkanvekili Muzaffer Tüfekçioğlu ile diğer ilgililer tatbikata katıldı. İlk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi. AFAD ve itfaiye ekipleri okuldan tahliye edilemeyen öğrencileri, sedye yardımıyla dışarıya çıkardı. Daha sonra AFAD ekipleri öğrencilerle çadır kurdu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte güzel bir tatbikat deneyimi yaşadıklarını söyledi.

İl genelindeki 252 eğitim kurumundan 37 bin öğrenci ve 3 bin öğretmen olmak üzere toplam 40 bin kişinin katıldığı bir tatbikat icra ettiklerini kaydeden Kızılkaya, "Bugün eğitim kurumlarımızla birlikte 40 bin kişinin katıldığı bir tatbikat icra edilmiş oldu. Rabb'im afetlerinden korusun. Milletimize böyle zamanlar yaşatmasın. Afetlere de hazırlık olmak çok önemli." diye konuştu.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Harun Reşit Kaymaz - Güncel

Kemal Kızılkaya, Tatbikat, Bilecik, Okul, Güncel, Haberler

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