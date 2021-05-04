Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak 2021 sorusu merak ediliyor. Tam kapanma ile birlikte bütün sınıflar uzaktan eğitime geçti. Mart ayında kısa bir süre yüz yüze eğitime geçilmiş ve süreçte okulların kapanması ileri bir tarihe atılmıştı. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanacağı tarihi açıklamıştı. Tam kapanma nedeniyle sınavlar ertelendi, liselerde bu dönem sadece birer sınav yapılacak. Öğrenciler ve aileler eğitim haberlerini yakından takip ediyor. Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Mayıs ayına girmemizle birlikte öğrencilerin gözleri yaz tatili tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." açıklamasını yaparken yaz tatili tarihini de duyurmuş oldu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.