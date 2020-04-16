Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu? Yaz tatili ortada kalktı mı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu? Yaz tatili ortada kalktı mı? - Haber
Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu? Yaz tatili ortada kalktı mı?

TBMM'de telafi eğitimi ile ilgili düzenleme kabul edildi ve önümüzdeki dönemde eğitim sürecinin nasıl devam edeceği netleşti. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar yeni düzenleme ile yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili ortada kalktı mı? Yaz tatili yok mu gibi soruların da yanıtını bulmuş oldu.

16.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:53
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu? Yaz tatili ortada kalktı mı?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Peki yeni düzenleme ile yaz tatili ortadan kaktı mı? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu?

YAZ TATİLİ YOK MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada, yaz tatilinin ortadan kalkması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir.Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz"

YAZ TATİLİNDE DERS YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre; ülke genelinde hayatı etkileyen salgın hastalık durumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi eğitim programı hazırlanacak. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin izin süresini kısaltabilecek. Öğretmenlerin tatili 1 aydan az olmayacak. Öğretmenlerin 1 ay boyunca tatil yapacağı da kesinlik kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmazken daha önce yapılan açıklamalara bakıldığında okulların ne zaman açılacağı konusunda 30 Nisan'dan sonra açıklama yapılabileceği düşünülmektedir.

25 Mart'ta yapılan açıklamada Bakan Selçuk şu ifadeleri kullanmıştı;

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulunun önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TBMM'de gündem koronavirüs! Vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi Haber
TBMM'de gündem koronavirüs! Vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haber
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Kesenin ağzını açtı! Nusret, 25 bin hayranına hediye gönderiyor Haber
Kesenin ağzını açtı! Nusret, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haber
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haber
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan '4T' kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette Erdoğan detayı! İbre tersine döndü
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette Erdoğan detayı! İbre tersine döndü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz...
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Sezen Aksu Şeyma Subaşı Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Kadın Nisan İnfaz
Şu an buradasınız: Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu? Yaz tatili ortada kalktı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 09:02:59. #1.14#
title