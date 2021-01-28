Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta açılıyor mu?
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Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta açılıyor mu?

28.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:20
Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta açılıyor mu?

Veliler, öğrenciler ve eğitim dünyası okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta açılıyor mu? İşte, okulların açılışı ile ilgili yapılan açıklamalar ve detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili ikinci döneme ilişkin açıklamalar yaptı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta açılıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili ikinci dönemi işaret ederek, "Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadesini kullandı. Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi.

15 ŞUBAT'TA AÇILIYOR MU?

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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