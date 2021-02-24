Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan okullar için yüz yüze eğitim açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan okullar için yüz yüze eğitim açıklaması

24.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:16
Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan okullar için yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından takip ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gündeme gelen okullar için Bakan Selçuk, 1 Mart'tan itibaren 8 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi. Öte yandan MEB takvimine göre, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler...

Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce de vurguladığı 1 Mart'ta yüz yüze eğitim süreci için yeni bir açıklama yaptı. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı' ifadelerini kullandı. İşte, Bakan Selçuk'un okullar için yapmış olduğu yüz yüze eğitim açıklamaları

1 MART'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. MEB yaptığı açıklamada liseler ile ilgili de detayları aktardı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan okullar için yüz yüze eğitim açıklaması

İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMESİNDE EĞİTİM VEREN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan okullar için yüz yüze eğitim açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:05:33. #1.16#
title