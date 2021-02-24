Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan okullar için yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından takip ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gündeme gelen okullar için Bakan Selçuk, 1 Mart'tan itibaren 8 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi. Öte yandan MEB takvimine göre, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler...

Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce de vurguladığı 1 Mart'ta yüz yüze eğitim süreci için yeni bir açıklama yaptı. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı' ifadelerini kullandı. İşte, Bakan Selçuk'un okullar için yapmış olduğu yüz yüze eğitim açıklamaları

1 MART'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. MEB yaptığı açıklamada liseler ile ilgili de detayları aktardı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMESİNDE EĞİTİM VEREN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.