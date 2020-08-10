Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Sağlık Bakanlığı bilim kurulu alt grubu ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantıda, okulların açılmasına yönelik 5 farklı model üzerinde duruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin 81 il valiliğine gönderilen genelgede, okulların 31 Ağustos tarihinde eğitime başlayacağı ifade edildi. Bakanlığın söz konusu kararının ardından, koronavirüs salgınının yaygın olduğu bu dönemde öğrencilerin nasıl bir eğitim göreceği merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu alt grubu ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuyu görüşmek için bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda 5 model üzerinde duruldu.

EĞİTİM MODELLERİNDE NELER VAR?

Modellerden biri okulların tüm kademelerde tam zamanlı açılması. İkinci model tüm okulların tam zamanlı kapalı olması uzaktan eğitimin sürmesi. 3. model ise, hibrit modeli yani yarı zamanlı okul ve uzaktan eğitimin bir arada olması. 4. model ise şehir bazlı açılma yani virüsün etkisinin az olduğu il ya da ilçelerde okulların açılması. 5. model ise aşamalı geçiş. Aşamalı geçiş modeli ise, kurul üyelerinin önerisi anasınıfı bir, ikinci sınıfların okula başlaması. Durum değerlendirmesi yapılıp ardından diğer sınıflara kademeli olarak geçilmesi.

BAKANLIK ŞEHİR BAZLI OKULLARIN AÇILMASINA SICAK BAKMIYOR

İlk olarak 3-6 yaş grubunun okula başlama sebebi ise, yapılan araştırmaya göre bu yaş grubunda virüsün bulaşma oranının düşük olması sadece evden bulaşma riskinin bulunması. 4. ve 5. Model yani şehir bazlı açılma ve aşamalı geçiş bilim kurulu üyeleri tarafından önerildi. Ancak milli eğitim bakanlığı yetkilileri, şehir bazlı okulların açılmasına sıcak bakmıyor. Bu durumun "eğitimde fırsat eşitliği" ne aykırı olduğu gerekçesi ile mevcut şartlarda da bilim kurulu tavsiyesi olarak kademeli geçiş formülü öne çıktı.

NİHAİ KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

Yapılan toplantı sonrası tespit ve önerilerin yer aldığı raporlar sağlık bakanı ve milli eğitim bakanına sunulacak. Bakanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak ve okulların açılıp açılmayacağı ve hangi model ile açılacağına nihai karar verilecek.