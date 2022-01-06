Okulda geri dönüşüm atağı

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - TÜRKİYE'de depozitolu ambalaj sistemine geçilmeye hazırlanılırken, Kocaeli Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu'nda başlatılan geri dönüşüm kampanyasında öğrencilerin kartlarına, okula getirdikleri geri dönüşüm malzemesi miktarı karşılığında para yükleniyor. Öğrenciler, kartlardaki bu parayla kantinden alışveriş yapıyor. 1 haftada yaklaşık 500 kilo geri dönüşüm malzemesi topladıklarını belirten okul müdürü İbrahim Yıldız, "Çöpe atılan birçok şeyin çöp değil değer olduğunu, öğrencilerimize yaşatarak öğretiyoruz" dedi.

Çelik Sanayi Ortaokulu'nda başlatılan geri dönüşüm kampanyasında, öğrencilerin okula getirdikleri geri dönüşüm malzemesi miktarınca kartlarına para yükleniyor. Geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla başlatılan projede kartlarına para yüklenen öğrenciler, elde ettikleri bakiyeyi okul kantininde harcayabiliyor. Öğrencilerden kartlarına yüklenen para karşılığı alınan geri dönüşüm malzemeleri, okulun çevre kulübüne üye diğer öğrenciler tarafından tasnif edilip, paketlenerek bölgede bulunan geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem öğrenciler çevre bilinci kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.