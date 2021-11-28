Okula gitmek için her sabah 3 kilometre yürüyorlar

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR Çifteler'deki Erbap Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, servis olmadığı için ayaklarına poşet bağlayıp, ilçe merkezindeki okullarına, tarlaların arasından ve Eskişehir-Konya yolundan geçerek gidiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte her gün 3 kilometre yürüyen öğrencilerin velilerinden Abdülkadir Coşkun, "Bu bölge, boş arazi ve kış aylarında kurt, köpek ve domuz geliyor. Tehlikeli yol. Yolun kenarında kanal var. Bu öğrenciler her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor" dedi.

Çifteler'e 3 kilometre uzaklıkta bulunan Erbap Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ortaokulu, Gazi İlkokulu ile Şehit Osman Genç Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde giden öğrenciler, servis olmadığı için her gün ayaklarına poşet bağlayıp, ıssız ve çamurlu arazilerden geçerek, yürümek zorunda kalıyor. Mahalle ve ilçe merkezini birbirinden ayıran Eskişehir-Konya kara yolundan karşıya geçen öğrenciler, büyük korku yaşıyor. Öğrenci velilerinden Abdülkadir Coşkun, çocukların her gün tehlikeli yollardan yürüyerek, okullarına gittiklerini belirtip, servis taleplerinin kaymakamlık tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Faruk Okçu da "Okuldan geliyordum, yolda köpekler geldi. Az daha beni ısırıyorlardı. Canımı zor kurtardım. Orada çok köpek var, her gün beni çeviriyorlar. Servis istiyoruz" diye konuştu.