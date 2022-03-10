OKUL YOLUNUN RÖGAR KAPAKLARI ÇALINDI

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde 3 okul ve 2 öğrenci yurdunun bulunduğu okul yolu üzerinde 5 rögar kapağı çalındı.

Çanaklı Mahallesi'nde Şehit Suat Ocak İlkokulu, Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu, bir özel okul ile 2 öğrenci yurdunun yolu olan Şeyh Edebali Sokak'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile telekominikasyon firmasına ait 5 rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Yoldaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Mahalledeki vatandaşlar ise olası kazalara karşı önlem alınmasını istedi. Haber verilmesi üzerine zabıta ekipleri rögarların çevresine dubalar koyup emniyet şeridi çekerek önlem aldı.