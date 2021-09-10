Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor

Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyelerinde okulların ihtiyaç duyduğu mobilyaları üretiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyelerinde okulların ihtiyaç duyduğu mobilyaları üretiyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lisenin Mobilya Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, Türkiye'nin farklı illerindeki okullar için ürettikleri masa, sıra, dolap ve kitaplık gibi malzemelerle hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Adeta fabrika gibi çalışan okulun cirosu, bu yıl yaklaşık 1 milyon 112 bin liraya ulaştı. Hafta sonları ve yaz tatilinde de çalışmayı tercih eden öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ürettiği 34 bin 750 sıra, Devlet Malzeme Ofisine teslim edildi.

Okul müdürü Müslüm Demir, okulda sıradan öğretmen masasına, panodan kürsüye kadar pek çok eşyanın üretiminin yapıldığını söyledi. Döner sermaye sayesinde okullarının adeta fabrika gibi çalıştığını belirten Demir, "Bu atölyelerde hem üretim oluyor hem de eğitim öğretim süreci devam ediyor. Meslek lisesine gelen öğrenci asla boşta kalmaz. Yeter ki mesleğini hakkıyla öğrensin. Bu tür üretimin hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz hem de ülke ekonomisi için büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. " dedi. Atölyelerde çalışmanın çocukların eğitim ve davranışlarını olumlu etkilediğine dikkati çeken Demir, "İlgili yönetmenlikler çerçevesinde öğretmenler, öğrenciler burada ücretlerini kazanıyor. Çocuklar da aileleri de mutlu oluyor. " diye konuştu.

Demir, öğrencilerin çalıştıkları güne göre aylık yaklaşık 2 bin lira kazanabildiğini, ayrıca sigortalarının yatırıldığını bildirdi. Bölüm şefi Mehmet Tırpan, okulun işletmelere kalifiye eleman yetiştirdiğini söyledi. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Münir Özkul Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Diego Max Meyer Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 01:53:14. #1.16#

title