Okul servislerine sıkı denetim
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Okul servislerine sıkı denetim

Okul servislerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Okulların yeni eğitim öğretim yılına başlaması nedeniyle okul servisleri sıkı denetlenmeye başladı.

Okulların yeni eğitim öğretim yılına başlaması nedeniyle okul servisleri sıkı denetlenmeye başladı.

Malatya'nın Arguvan ilçesi jandarma trafik timi tarafından taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik sıkı denetim başlatıldı. Servis araçları ve sürücülerin belgeleri ile araç bakım belgelerini bir bir inceleyen jandarma ekipleri, araçlarının mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını da kontrol etti. - MALATYA

Okul servislerine sıkı denetim
Okul servislerine sıkı denetim
Okul servislerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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