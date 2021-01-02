Okul malzemelerinden bebek arabalarına kadar...
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Okul malzemelerinden bebek arabalarına kadar...

02.01.2021 07:33 | Son Güncelleme: 02.01.2021 07:38
Okul malzemelerinden bebek arabalarına kadar...

Türkiye'deki ilk sosyal kooperatiflerden biri ihtiyaç Haritası. İhtiyaç sahipleriyle destek olmaya çalışanları bir araya getiren çevrimiçi bir platform olarak tanımlanabilir.

Türkiye'deki ilk sosyal kooperatiflerden biri ihtiyaç Haritası. İhtiyaç sahipleriyle destek olmaya çalışanları bir araya getiren çevrimiçi bir platform olarak tanımlanabilir. Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilen bu platformda öğrenciler için okul materyallerinden sokak hayvanları için gerekli malzemelere, bebek arabasından sosyal bir projede gönüllü çalışacak kişilere kadar her türlü ihtiyaç istenebiliyor.

Önce platforma üye oluyor, sonra verebileceğiniz desteği ya da ihtiyacınızı detaylıca yazıyorsunuz. Her ihtiyacın, ihtiyaç sahibinin ve destekçinin gerçek olduğu doğrulanmadan hiçbir kayıt sitede yayımlanmıyor. Türkiye'nin dört bir yanından birçok istek kabul ediliyor. Talep edilenler arasında eğitim materyalleri, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, spor malzemeleri, kıyafet ve ev ihtiyaçları başı çekiyor.

Platform ayrıca 'El Ele Destek Hareketi', 'Bir Kira Bir Yuva', 'Birlikte Kart' gibi birçok kampanyaya da imza attı. www.ihtiyacharitasi.org

Öğrenciler gönderilen kitaplara sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Kaynak: Hürriyet

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