Okul Dışarıda Günü'ne Katılan Öğrenci Sayısı 260 Bini Geçti

2008 yılından bu yana aktif yaşam tarzını güncelik hayatın her alanına yaygınlaştırma hedefiyle pek çok proje gerçekleştiren Aktif Yaşam Derneği, yurt dışında Outdoor Classroom Day olarak kutlanan ve dışarıda oyun oynamanın ve keşfetmenin çocuk gelişimi açısından önemine dikkat çeken etkinliği Türkiye'ye taşıyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe gününü "Okul Dışarıda Günü" ilan eden Dernek'in proje için hazırladığı ve 1 Mart'ta açılan web sitesine öğretmenler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Türkiye'de OMO'nun desteği ile hayata geçirilen proje, kısa sürede 200 bin hedefini aşarak 260 bin öğrenciye ulaştı.