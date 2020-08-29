Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın şaşkına çeviren savunması: Test yapmak için yaktım
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Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın şaşkına çeviren savunması: Test yapmak için yaktım

Aydın'da bir okul bahçesinde yangın çıkaran alkollü şahsın, kendisini "İnsanlarımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek istedim" diyerek savunması ve okulu bilerek yaktığını söylemesi duyanları şaşkına çevirdi.

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın şaşkına çeviren savunması: Test yapmak için yaktım
29.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:09

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü şahıs bir ilkokulun bahçesinde bulunan ağaçları ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken alkollü şahısın kendini "Test etmek için yaktım" diyerek savunması pes dedirtti.

5 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Olay, Ege Mahallesi İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokulun bulunduğu bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın şaşkına çeviren savunması: Test yapmak için yaktım

Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Bahçedeki 5 ağaç zarar görürken alevler okula sıçramadan söndürüldü.

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın şaşkına çeviren savunması: Test yapmak için yaktım

"OKUL OLDUĞUNU BİLE BİLE YAKTIM"

Okulun bahçesindeki ağaçları ateşe veren Küçükaslan "Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım. Okul olduğunu bile bile yaktım. Zarar neyse karşılamaya hazırım. Ağaçları yaktığım için pişman değilim çünkü daha hiçbir yer zarar görmedi'' dedi. İtfaiye ekiplerinin "Doğaya zarar veriyorsun" tepkisine ise alkollü vatandaş "Ben haklıyım" diyerek kendini savundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Murat K'yi (41) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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