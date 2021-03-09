Oktay Kaynarca saç mı ektirdi? Oktay Kaynarca kaç yaşında? EDHO yeni bölüm izle!

Her Salı ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca dikkat çekti. Peki, Oktay Kaynarca saç mı ektirdi? Oktay Kaynarca kaç yaşında? EDHO yeni bölüm izle!

Her Salı ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca dikkat çekti. Peki, Oktay Kaynarca saç mı ektirdi? Oktay Kaynarca kaç yaşında? EDHO yeni bölüm izle!

OKTAY KAYNARCA SAÇ MI EKTİRDİ?

9 Mart Salı günü yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca'nın saçlarındaki değişiklik dikkat çekti. Vatandaşlar Oktay Kaynarca'nın saçındaki değişimi araştırmaya başlandı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

OKTAY KAYNARCA KAÇ YAŞINDA?

Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965, Malatya), Türk oyuncudur.

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır.

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı.

Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı.

İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı.

Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi.

2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başlamıştır.