Oktay Kaynarca iki yeni projeye imza atıyor

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ekranlara gelen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, A Para'da yayınlanan Biz Bize adlı programa konuk oldu. Özel hayatına, gelecek projelerine ve diziye özel açıklamalarda bulunan Kaynarca, hakkında merak edilen sorulara da yanıt verdi.

"ÖYLE GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM Kİ"

Dizinin Hızır Çakırbeyli'si olarak bilinen Kaynarca, yapımın erkek işi gibi görünse de her kesime hitap ettiğini belirterek, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz erkek işi gibi görünüyor ama her kesimden, her eğitim seviyesinden insanlarla karşılaşıyorum ve öyle güzel tepkiler alıyorum ki şaşırıyorum." dedi.

"SETTE KALMA REKORUM 36 SAAT"

Karşılaştığı bir kadın hayranının dizi hakkında, "Diyalogların sahiciliği, bizi sürekli ters köşeye yatırması, güldürürken düşündürmesi gerçekten ders konusu" dediğini aktaran oyuncu, "Senaryoyu elime aldığımda ben de aynen böyle düşünüyorum." diye ekledi. Yoğun bir çalışma temposu olduğunu kaydeden Oktay Kaynarca, "Sette kalma rekorum 36 saat. Sette iki ekip çalışıyoruz. Bir ekip benimle sahneyi çekip dinlenmeye gidiyor, sonra ikincisiyle çekimlerime devam ediyorum. Onlar dinlenirken ben dinlenemiyorum." şeklinde konuştu.

"HIZIR'I OYNAMAK HEM KEYİFLİ HEM ZOR"

"Bence güzel bir ömrüm oldu. Yaşlanınca daha bir yakışıklı oldum, eskiden bu kadar değildim. Sağlıklıyız, işimizi yapıyoruz, bizi seven çok insan var, dünyayı güzelleştirmeye çalışıyoruz... Yarın gözümü kapatacak olsam 'Şükürler olsun' derim." diyen ünlü oyuncu, dizideki rolüyle ilgili de açıklamada bulundu. Hızır karakterini tercih ettiğini söyleyen Kaynarca, "Hızır mı, yoksa Çakır mı? diye soracak olursanız bence Hızır. Çünkü Hızır daha insan, daha olgun, daha her şeye hakim. Hızır'ın bütün notalarına basarak oynamak hem zor, hem keyifli." dedi.

"COĞRAFYANIN KADER OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Şehir milliyetçiliğini sevmediğini ifade eden oyuncu, "Türkiyeliyim ama tabii ki memleketim Malatya'yla gurur duyuyorum. Coğrafyanın kesinlikle kader olduğuna inanıyorum. Bu coğrafyada yaşayan insanların reflekslerini çok önemli buluyorum, mesela İstanbul'da doğmuş büyümüş biri dünyanın her yerinde yaşayabilir. Doğu'da yaşamış biri de dünyanın her yerinde her şeyle başa çıkabilir." sözlerini kullandı.

AİLESİNİN HAYATINI FİLM YAPACAK

İki yeni projesi olduğunu dile getiren Oktay Kaynarca, sözlerini şöyle tamamladı: "Ailemin hayatını film yapma projesi üzerinde hâlâ çalışıyoruz. Paramı mümkün olduğu kadar emlağa yatırırım. Gelecekte tekstille ilgili güzel projelerimiz var, hatta geçen gün bir koleksiyon yaptık, benim sevdiğim şeylerin üzerine çalıştık."