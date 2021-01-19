Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu
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Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu

19.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:04

Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a konuk olan oyuncu Oktay Kaynarca, programa konuk olanları eleştiren Güvenç Dağüstün ile sosyal medya üzerinden birbirine girdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk oldu. Müzisyen Güvenç Dağüstün ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" diye paylaşım yapınca Kaynarca öfkelendi.

"SANA DAHA KORKUNÇ ŞEYLER SIRALARIM, BİR DAHA O KELİMELERİ KULLANAMAZSIN"

Dağüstün'ün paylaşımına cevap veren başarılı oyuncu, "Çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstün, yaptığın yapmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın! Herkese her şeye önyargı sana da aynı bakış açısı hakkını yaratır. Kapiş?" dedi.

Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstü'e öfke kustu

"İBO SHOW'A GİTMEYİ TERCİH ETMEM"

Kaynarca'nın tepkisi karşısında Güvenç Dağüstün, "Tercih meselesi Oktay'cım. Ben tercih etmem. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vs de yazmadım. Telefonlaşacak kadar da yakınız. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstü'e öfke kustu

"BU AKŞAM BUNLARIN ÜSTÜNE YAT, DÜŞÜN"

Kaynarca da bu paylaşım üzerine şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün! Özgürlük özgürlük özgürlük ama eşit ve kırmadan dökmeden!"

Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstü'e öfke kustu
Güvenç Dağüstün
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu
Haber Yorumları (10)
OBJEKTİF: iboshow esittir huzurevi etkinlikleri
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ABIDIK GUBUDIK: Güvenç Dağüstün sen kımsın kısılerın hur iradesı var ıstedıgı yere gıder gıtmez korona sana yaramamıs
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KAHİN: buda iboş gibi ne beklersin
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