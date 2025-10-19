Oktay Kaynarca evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Uzun yıllardır dizi ve sinema projelerinde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Oktay Kaynarca'nın özel hayatı, takipçileri tarafından yakından izleniyor. Oyuncunun evlilik durumu ve çocuk sahibi olup olmadığı, Google'da en çok aranan konular arasında öne çıkıyor. Peki, Kaynarca'nın aile hayatı hakkında bilinenler neler? İşte merak edilen detaylar…

OKTAY KAYNARCA EVLİ Mİ?

Oktay Kaynarca, ilk evliliğini oyuncu Özgü Namal ile gerçekleştirdi. 2002 yılında başlayan bu birliktelik, 2008 yılında sona erdi ve uzun süre magazin gündeminde konuşuldu.

İkinci evliliğini ise 2012 yılında Melek Angun ile yapan Kaynarca, bu evliliği kısa süre içinde sonlandırdı ve 2013 yılında boşandılar.

OKTAY KAYNARCA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Oyuncunun iki evliliğinden de çocuğu bulunmamaktadır. Daha sonraki yıllarda magazin haberlerinde çeşitli aşk dedikodularına konu olsa da, Kaynarca'nın şu anda resmi bir ilişkisi veya evliliği yoktur.