Oktay Ertuğrul kimdir? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek kimdir?

Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un hayatına dair detaylar merak ediliyor. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ve Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul 2004 yılında nikah masasına oturmuştu. Peki, Oktay Ertuğrul kimdir? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek kimdir? Oktay Ertuğrul mesleği nedir? Oktay Ertuğrul hayatı ve biyografisi nedir?

Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un hayatına dair detaylar merak ediliyor. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ve Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul 2004 yılında nikah masasına oturmuştu. Peki, Oktay Ertuğrul kimdir? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek kimdir? Oktay Ertuğrul mesleği nedir? Oktay Ertuğrul hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir. Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur. 2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da doğdu. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. ilköğretim ve ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. Akyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.

Umut Akyürek, 1989'da Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında evlendi. Çiftin 2005 yılında kızları Melek ismini verdikleri bir kızları oldu.