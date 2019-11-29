Oktay: "Devlet Arşiv Veri Merkezi proje çalışmaları 2020 yılından itibaren yürütülecektir"

29.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:27

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı.

Komisyonun 2020 yıl bütçesiyle ilgili son toplantısında, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri de ele alınacak.

Bugün, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri ile birlikte Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesapları da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeler üzerinde sunumuna başladı.

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mevduat sahiplerinin haklarını korumak üzere kurulmuş, zamanla yaşanan ekonomik ve konjonktürel gelişmelerle faaliyet alanı genişlemiş ve sorumlulukları artmıştır. Mevduat Sigortacısı kimliği ile TMSF mudiyi korumak üzere finansal kuruluşlardan topladığı primlerle oluşturduğu rezerv ile finansal sistemin istikrarının sürdürülmesine katkı sağlamaktadır"

"Devlet Arşiv Ağı projesiyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmiş belgelerin bir sistem içerisinde saklanacağı ve kontrollü bir şekilde erişileceği 'Devlet Arşiv Veri Merkezi' proje çalışmaları 2020 yılından itibaren yürütülecektir"

Kaynak: AA