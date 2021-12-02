Öksüz helvası, çocuklarına yedirecek yiyecek bir şey bulamayan bir annenin evdeki son malzemelerle yaptığı rivayet edilen bir helvadır. Öksüz helvasının hikayesini ve yapılışını sizler için derledik. Peki Öksüz helvasının hikayesi nedir? Masterchef'te gündeme elen Öksüz helvası nasıl yapılır? Öksüz helvası tarifi nedir? detaylar haberimizde.

ÖKSÜZ HELVASININ HİKAYESİ NEDİR?

Bir rivayete göre çocuklarına yedirecek bir şey bulamayan bir anne, evde kalan son malzemelerle bir helva ve bu helva öksüz helvası olarak anılmaya başlamış. Öksüz helvasının adı zamanla değişime uğrayarak öküz helvası olarak da anılmakta.

ÖKSÜZ HELVASI MALZEMELERİ NELER?

1/3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı pekmez

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

50 g tereyağı

1 kase badem veya ceviz içi

ÖKSÜZ HELVASI NASIL YAPILIR?

Pekmez, su, şeker ve un tencerede karıştırılır. Homojen bir kıvama geldiğinde kıvam alana kadar pişirilir.

Kıvam alan helvaya bir kaşık sıvıyağ eklenir ve bir kaç dakika daha kavrulmaya devam edilir.

Tereyağı ayrı bir tencerede eritilir.

Kaşık tereyağına bulanarak helva servis tabağına alınarak şekil verilir. Ortasında havuz oluşturulur.

Ortasına tereyağı dökülür, badem ya da ceviz içi serpilerek servis edilir. Afiyet olsun.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet