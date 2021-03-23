Oksimoron nedir? Oksimoron nerelerde kullanılır, örnekleri nelerdir?
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Oksimoron nedir? Oksimoron nerelerde kullanılır, örnekleri nelerdir?

23.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:11
Oksimoron nedir? Oksimoron nerelerde kullanılır, örnekleri nelerdir?

Günlük hayatımızda daha önce duymadığımız kelimelere rastlayabiliriz. Bunlardan biri de muhtemelen oksimoron kelimesidir. Çevremizden, arkadaşlarımızdan, yazılı kaynaklardan belki bilen vardır. Biz bilmeyenler için Oksimoron nedir? Oksimoron nerelerde kullanılır, örnekleri nelerdir? Sorularını cevapladık. Oksimoron kelimesine dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda daha önce duymadığımız kelimelere rastlayabiliriz. Bunlardan biri de muhtemelen oksimoron kelimesidir. Çevremizden, arkadaşlarımızdan, yazılı kaynaklardan belki bilen vardır. Biz bilmeyenler için Oksimoron nedir? Oksimoron nerelerde kullanılır, örnekleri nelerdir? Sorularını cevapladık. Oksimoron kelimesine dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

OKSİMORON NEDİR?

Fransızca'dan Türkçe'ye geçen oksimoron kelimesinin kökeni Yunancadan geliyor. Yunancada yer alan oxus yani keskin; moros yani aptalca sözcüklerinden oluşur.

Kısacası oksimoron, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifadedir.

OKSİMORON NERELERDE KULLANILIR?

Oksimoron kelimesinin kullanım alanına bakıldığında Türk dilinde anlam kuvvetlendirmek için kullanıldığını görüyoruz. Oksimoron, bazen anlamı kuvvetlendirmek için veya edebî sanat yapmak amacıyla kullanılır; bazen de halihazırda kullanılan bir kavramı eleştirmek veya alaya almak için kullanılır. Oksimoronlara sıklıkla sıfat tamlamalarında rastlanır. Bununla birlikte -paradokslar gibi- oksimoron barındıran cümleler de mevcuttur.

OKSİMORON ÖRNEKLERİ NELERDİR?

  • İşleminizin tamamlanabilmesi için kurumumuzun vakfına bağış yapmak zorundasınız.
  • Orijinal kopya
  • Tatlı acılık
  • Şiddetle tavsiye etmek
  • Tarafsız taraftar
  • Tadımlık ziyafetgibi örnekleri vardır.

Daha iyi anlaşılması adına ilk örneği açıklayalım.

-İlk örnekte çelişen, zıt kelimeler bağış yapmak ve zorunluluktur. Bağış yapmak başlı başına isteğe bağlı, gönüllü yapılan bir şey iken cümlede "zorundasınız" sözcüğünün kullanımı ile oskimoron oluşturulmuş.

- Şiddetle tavsiye etmek örneğinde de aynı şekilde; tavsiye etmek ve şiddet çelişen zıt kelimeler olarak kullanılıp oksimoron oluşturmuş.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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