Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadıESKİŞEHİR - Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y.
27.08.2019 12:37
Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y. (25)'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA