Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı

Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı

Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadıESKİŞEHİR - Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y.

27.08.2019 12:37
Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı

Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y. (25)'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
Kaynak: İHA
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