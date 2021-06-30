Oksijen deposu Ketanova Yaylası
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Oksijen deposu Ketanova Yaylası

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Oksijen deposu Ketanova Yaylası Bin 660 rakımlı yayla, çam ormanları, çeşmeleri, muhteşem manzaralı gölü ve bol oksijeni ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor Kütahya'nın çam ormanları ve çayırlarla kaplı Ketenova Yaylası, Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede döneminde doğal...

Oksijen deposu Ketanova Yaylası

Bin 660 rakımlı yayla, çam ormanları, çeşmeleri, muhteşem manzaralı gölü ve bol oksijeni ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın çam ormanları ve çayırlarla kaplı Ketenova Yaylası, Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede döneminde doğal ortamıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor. Aslanapa ilçesine bağlı Emrez ve Senişler köyleri sınırları içerisinde yer olan yayla, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor.

Yöre sakini Yılmaz Kocatürk ile bölgeye piknik yapmaya gelen Ahmet Erdoğmuş ve Süleyman Karaduman, oksijen deposu Ketenova Yaylası'na ilginin her geçen gün daha da arttığını söylediler.

Kocatürk, ziyaretçilerin yaylaya doğayı yaşayabilmek için genellikle günübirlik olarak geldiğini ifade etti.İnsanların şehir merkezlerinden ziyade yaylaya çıkmayı tercih ettiğini belirten Yılmaz Kocatürk, "Bu da yayla turizminin artmasına neden oluyor. Özellikle pandemi koşullarında fiziki mesafe şartlarına uyacak geniş sahalar olduğu için vatandaşlar yaylaya çıkmayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla yaylaya yoğun talep olacağını tahmin ettiğini kaydeden Ahmet Erdoğmuş, "Ketenova Yaylası, çam ormanları, çeşmeleri, muhteşem manzarası ile gölü ve bol oksijeni ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor" şeklinde konuştu.

İnsanların bu dönemde tatil ihtiyacı olduğunu dile getiren Süleyman Karaduman, "Kütahya'dan buraya geldik, rahatladık. Buranın havası bana çok iyi geliyor. Ketenova Yaylası, Alpleri aratmıyor. Şu anda doğayı seyrediyorum, yeşilliği seyrediyorum, çamları seyrediyorum, çiçekleri görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yaylada bir çok ailenin geçimini hayvancılıkla sağladığı belirtildi.

Bin 660 rakımlı Ketenova Yaylası, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Oksijen deposu Ketanova Yaylası
Oksijen deposu Ketanova Yaylası
Oksijen deposu Ketanova Yaylası
Oksijen deposu Ketanova Yaylası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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