Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekat polislerinin de katıldığı denetim gerçekleştirildi

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İstanbul'da Okmeydanı'nda kalekol noktasından toplu olarak çıkış yapan ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimler sırasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, yoldan geçenlerin üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul'da Okmeydanı'nda asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçtakilerin ve yoldan geçenlerin üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca KADES uygulaması ile ilgili bilgi verildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI

Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

KADES HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Okmeydanı kalekol noktasından toplu olarak çıkış yapan ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimlerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verildi.

YOLDAN GEÇENLERE GBT SORGUSU YAPILDI

Durdurulan araçlardaki kişilere koronavirüs tedbirleri hatırlatılarak, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Araçlar didik didik aranırken, araçtakilere ve yoldan geçenlere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.