OKC Thunder - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün OKC Thunder - Milwaukee Bucks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler OKC Thunder - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, OKC Thunder - Milwaukee Bucks maçı gerçekleşecek. Peki, OKC Thunder - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

OKC THUNDER - MILWAUKEE BUCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, OKC Thunder - Milwaukee Bucks maçı Oklahoma'da Chesapeake Energy Arena'da oynanacak.OKC Thunder - Milwaukee Bucks maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

OKC THUNDER - MILWAUKEE BUCKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak OKC Thunder - Milwaukee Bucks maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.