Okay Yokuşlu kimdir? Okay Yokuşlu kaç yaşında?

Geçen sezon devre arasında kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Peki, Okay Yokuşlu kimdir? Okay Yokuşlu kaç yaşında?

Sarı-Kırmızılılar, Okay Yokuşlu transferinde sona geldi. İspanyol ekibi Celta Vigo ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Okay da Galatasaray'da forma giymeyi ve Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Milli Takım kampında bulunan Okay için resmi açıklamanın gelmesi an meselesi. Pewki, Okay Yokuşlu kaç yaşında?Okay Yokuşlu kimdir?

OKAY YOKUŞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Mart 1994

Kaç yaşında: 27yaşında

Boy: 1,91 m

Karşıyaka

Okay Yokuşlu, futbola 8 yaşında Karşıyaka Spor Okulunda başladı. Spor okullarında her çocuk gibi futbolu seven Okay, 2004 yılında Altay Altyapısı ile kariyerine başladı.

2004 yılında Altay ile lisanslı futbolcu olarak kariyerine başladı. Minik takımlarda forma giyen Yokuşlu, 2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma giymeye başladı. 6 Ekim 2009'da kariyerinin ilk A2 maçına çıkan Yokuşlu, Bucaspor'u 6-1 yendikleri maçta ikinci yarı oyuna girip 2 gol kaydetti. 15 yaş 324 günlükken attığı bu gol ile Türkiye'de profesyonel liglerde gol atan en genç futbolcu unvanını 21 Ekim 2014 tarihine kadar elinde bulundurdu. Okay Yokuşlu bu unvanını Çanakkale Dardanelli Ufukcan Engin 15 yaş 218 günlükken attığı gol ile kaybetmiştir. Yarım sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Yokuşlu, Musa Çağıran'ın sakatlığı sonucu teknik direktör Fuat Yaman tarafından A takıma çağrıldı. 15 Ocak 2010'da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel sözleşmesinden iki gün sonra 17 Ocak 2010'da 2009-10 Türkiye Kupası grup eleme maçında ilk kez Altay forması giydi. Daha 16 yaşını doldurmamış Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı, 70 dakika forma giyip 1 gol kaydetti. 20 Ocak 2010'da ise ilk kez 1. Lig maçına çıktı. 3 gün sonra oynanan Orduspor maçında ise 88. dakikada kafayla bir gol kaydetti. Altay'a beraberliği getiren bu gol, Yokuşlu'yu 1. Lig tarihinin en genç golcüsü yaptı ve sezon sonuna kadar Altay takımının değişmez oyuncularından oldu.