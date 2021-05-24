Okan Yiğit kimdir? Okan Yiğit kaç yaşında, nereli? Okan Yiğit biyografisi!
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Okan Yiğit kimdir? Okan Yiğit kaç yaşında, nereli? Okan Yiğit biyografisi!

Okan Yiğit kimdir? Okan Yiğit kaç yaşında, nereli? Okan Yiğit biyografisi!
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Basketbol, yüzme, futbol gibi sporlarla yakından ilgilenen Okan, asıl yeteneği olan oyunculuğu geniş kitlelere gösterebilmek için İstanbul'a gelmiştir. TV8 ekranlarına gelen "Fenomen" yarışmasına katılmıştır. Öykü Serter'in sunduğu yarışmada Yiğit ile beraber 12 kişi yer almıştır. Okan Yiğit kimdir? Okan Yiğit kaç yaşında, nereli? Okan Yiğit mesleği nedir? Okan Yiğit hayatı ve biyografisi nedir?

Basketbol, yüzme, futbol gibi sporlarla yakından ilgilenen Okan, asıl yeteneği olan oyunculuğu geniş kitlelere gösterebilmek için İstanbul'a gelmiştir. TV8 ekranlarına gelen "Fenomen" yarışmasına katılmıştır. Öykü Serter'in sunduğu yarışmada Yiğit ile beraber 12 kişi yer almıştır.Okan Yiğit kimdir? Okan Yiğit kaç yaşında, nereli? Okan Yiğit mesleği nedir? Okan Yiğit hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OKAN YİĞİT KİMDİR?

Okan Yiğit, 1996 yılında doğmuştur. İstanbul'da yaşayan Okan, aslen Antalyalıdır.75.Yıl Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine açık öğretimde devam etmiştir.

Basketbol, yüzme, futbol gibi sporlarla yakından ilgilenen Okan, asıl yeteneği olan oyunculuğu geniş kitlelere gösterebilmek için İstanbul'a gelmiştir. İnternetten yayınladığı skeç, mini dizi ve talk showlarla 1.000.000 un üzerinde görüntülenen videolar üreterek adını internet fenomenleri arasına yazdırmış. Birçok dizi ve reklam filminde oynamıştır. Hedefi oyunculuk alanında Hollywood'da yer almak. Okan, bu yüzden de Fenomen'i kazanacağına oldukça emindir.

OYUNCULUK HAYATI

TV8 ekranlarına gelen "Fenomen" yarışmasına katılmıştır. Öykü Serter'in sunduğu yarışmada Yiğit ile beraber 12 kişi yer almıştır. Yarışma reytinginin düşük olmasından dolayı kaldırılmıştır.

TRT 1'in 2020 yılında ekranlara getirmeye başladığı "Türkan Hanım'ın Konağı" dizisinin oyuncu kadrosuna katılmıştır. Dizide "Metehan" karakterini canlandırmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayşen İnci, Mürşit Ağa Bağ, Arzu Yanardağ, Buket Dereoğlu gibi isimler yer almıştır.

DİZİLERİ

Türkan Hanım'ın Konağı (2020 – )

TV YARIŞMASI

Fenomen

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Okan Yiğit kimdir? Okan Yiğit kaç yaşında, nereli? Okan Yiğit biyografisi! - Haberler
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