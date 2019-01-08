AK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, İzmir Çiğli Belediye Başkan adayını belirledi. İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı olan Okan Korkmaz kimdir?

OKAN KORKMAZ KİMDİR?

Korkmaz, 24 Mart 1967 tarihinde İzmir'in Çiğli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çiğli'de tamamlayan Korkmaz, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.

BEYİN OMURİLİK SİNİR CERRAHİSİ UZMANLIĞINI KAZANDI

Belediye başkan adayı, 1992 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Uzmanlığını kazandı. 2008 yılında da Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünü tamamladı.

KURUCU BAŞHEKİM YARDIMCISI OLDU

Kariyerine Erzurum Horasan'da başladı. 2001 yılında Buca Seyfettin Demirsoy Hastanesi'nde Kurucu Başhekim Yardımcısı oldu. 2016 yılında Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine Kurucu Başhekim Yardımcısı olarak atandı. Son olarak Torbalı Devlet Hastanesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Korkmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den İzmir İli, Çiğli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.