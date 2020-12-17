Oğuzhan Uğur kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Türk müzisyen, film yönetmeni, senarist ve internet ünlüsü Oğuzhan Uğur'un hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki Oğuzhan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, Youtube kanalının ismi ne, evli mi? Oğuzhan Uğur hayatı hakkında bilgiler haberimizde.

Youtube dünyasının en ünlü isimlerinden olan Oğuzhan Uğur'un hayatı çok merak ediliyor. Peki Oğuzhan Uğur kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, aslen memleketi nereli, evli mi, sevgilisi var mı, boyu ve kilosu kaç?

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984, Ankara doğumlu, Türk müzisyen, film yönetmeni, senarist ve internet ünlüsü.

Oğuzhan Uğur doğum tarihi : 29 Ocak 1984

Oğuzhan Uğur kaç yaşında : 36 yaşında

Oğuzhan Uğur mesleği ne : Türk müzisyen, film yönetmeni, senarist ve internet ünlüsü.

Oğuzhan Uğur Youtube kanalının adı ne : Babala TV

Oğuzhan Uğur nereli : Ankara doğumlu

Oğuzhan Uğur burcu ne : Kova

Ankara'da dünyaya geldi. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı. 2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı . Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri "Budabi", "BaBaLa Tv" ve "Onedio" isimli YouTube kanallarında içerikler hazırlamaktadır.

OĞUZHAN UĞU FİLMOGRAFİ

2011 : Ağır Abi (Yönetmen, senarist)

2015 : Pişt

2016 : Bizans Oyunları

2019 : Kırk Yalan (Tahsin)

2020 : Exatlon Challenge Türkiye (Sunucu)

OĞUZHAN UĞUR ŞARKILARI

Albümler:

Çok Şükür (2012)

Single albümler:

Terbiyesizim (2012)

Panpa (2012)

Birinci Vazife (2013)

İstemiyorum (2013)

Sağ Salim (2014)

Bal Prensesi (2014)

Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu (2014)

Biyolojik Unsur (2015)

Mağlubiyet (2016)

Madım Mı? (2016)

Kıskanç (2016)

Bana Bunu Yapma (2017)

Tarihi Çevir (2017)