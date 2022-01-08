Oğuzhan Özyakup model aşkıyla ilk kez görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yaz aylarında oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile ayrılıp, sosyal medya üzerinden model Skyler Witschge ile ilişkisini ilan eden Özyakup, sevgilisine Boğaz havası aldırdı. Yeniköy- Emirgan arası yürüyüş yapan ikiliden 29 yaşındaki futbolcu, kendisini maske ve şapka ile gizlemeye çalıştı ama görüntülenmekten kurtulamadı. Özyakup kendisine yöneltilen sorulara sessiz kalmayı tercih ederken, ünlü modelin işlerinden fırsat bulduğu zamanlarda İstanbul'a sevgilisinin yanına geldiği öğrenildi.

Ünlü modelin devam eden yılbaşı tatilini siyah-beyazlı takımda forma giyen sevgilisiyle İstanbul'da geçirmek istediği edinilen bilgiler arasında. Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz ekim ayında Skyler Witschge ile fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Ünlü futbolcudan sonra aynı kareyi Hollandalı model de sosyal medya hesabına taşımıştı. Hollanda'da doğup büyüyen, profesyonel kariyerinden önce AZ Alkmaar altyapısında oynayan Oğuzhan Özyakup, 2012 yılında Süper Lig'e gelmişti.