Oğuzhan Küçükoğlu: Otomotivde dünya markası olmak için adım atıyoruz

30.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:52

KÜÇÜKOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv sektöründe dünya markası olmak için kararlı adımlar attıklarını, hedeflerine ulaşmak için hazırladıkları stratejik plan doğrultusunda azimle çalıştıklarını söyledi.

Otomotiv yan sanayi, kalıp imalatı, otomotiv satışı ve servis hizmetleri, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde yüzde yüz yerli sermayeli Küçükoğlu Holding, çalışanları için 2019 Gala Gecesi düzenledi. Programda Holding şirketlerinde çalışanlara strateji ve sosyal medya kategorilerinde toplam 24 'elmas', 'altın', 'gümüş' ve 'bronz' yıldız ödülleri dağıtıldı. Gecede ayrıca 8 holding çalışanına da katkı ödülü verildi.

Kaynak: DHA

Gecenin açılış konuşmasını yapan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv ana ve yan sanayisinin genel durumu hakkında bilgi verirken, holdingin kuruluş öyküsü, istihdam, ciro ve stratejik planlardan söz ederek, nihai olarak küresel bir sanayi kuruluşu olmayı hedeflediklerini söyledi.'BU BİRLİK SÜRDÜKÇE YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM'Holding şirketlerinden Toksan'ın bir süre önce Turquality marka destek programına kabul edildiğini, diğer şirketleri Ak Pres'in de yapılan denetimden başarı ile çıktığını ve çok yakında bu programa kabul edilmesini beklediklerine vurgu yapan Küçükoğlu, "Bildiğiniz üzere 1 yıl önce Slovenya'da da yatırım yaptık. 2025 Stratejik Planımıza uygun olarak sanayi alanında iyiye gidiyoruz. Bunun yanı sıra holdingimiz perakende de başarılı bir ivme yakaladı. İstanbul Avcılar'da ki Toyota Plaza Aktoy hedeflerimize uygun büyüyor. Yine sigorta alanında da başarılı işler yapıyoruz. Başarımızda en büyük pay siz değerli çalışanlarımıza aittir. Bu birlik ve beraberliğimiz sürdükçe yeni başarılara hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ AKTARDIKonuşmasında geleceğe yönelik hedef ve planlardan da söz eden Oğuzhan Küçükoğlu, çalışanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, performans yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı. Oğuzhan Küçükoğlu ayrıca; dünyada ve sektörde yaşanan değişime ayak uydurmak, sertleşen rekabet koşullarıyla baş edebilmek, rakiplerden geri kalmamak için tam zamanında reformlar yapmak zorunda olduklarını bildiklerini, dijital dönüşümü, yüksek teknoloji transferi ve 4. sanayi devriminin gereklerini yerine getirmek için çalışacaklarını da ifade etti.Oğuzhan Küçükoğlu'nun konuşmasından sonra Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neslihan Demirtaş, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin ve Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken program düzenlenen eğlence ile sona erdi.