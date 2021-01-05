Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı
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Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı

05.01.2021 10:28 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:45
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı

Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı. Instagram hesabından paylaşım yaparak ilişkisini doğrulayan Koç, "Güzel bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

Yakışıklı şarkıcı Oğuzhan Koç ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı. Çift, yeni yıla Alaçatı'daki bir otelde girdi.

İLK DEMET AŞKINI İLAN ETTİ

Çeşme'de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince ilk olarak Demet Özdemir cephesinden itiraf geldi. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı

OĞUZHAN'IN ESKİ AŞKLARI, DEMET'İ SİLDİ

Hatta bu sözlerin ardından Özdemir'in arkadaş olduğu Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı
Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir

OĞUZHAN AŞKINI İTİRAF ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Koç, aşkını ilan ederek "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim" dedi.

Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 5 yıl aşk yaşamış evlilik müjdesi beklerken de ani bir kararla ayrılmışlardı.

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