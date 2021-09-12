Oğuzhan Koç, Bigadiç'te konser verdi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Sanatçı Oğuzhan Koç'un konser verdiği alana giriş için 6 nokta oluşturuldu. Kaymakamlık, belediye ve emniyet ekipleri tarafından gelen kişilerin aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş olup olmadığı Hayat Eve Sığar ( Hes ) uygulaması üzerinden kontrol ederek konser alanına girişlere izin verildi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, konser öncesi yaptığı konuşmada, "Bigadiçli olmaktan, Bigadiç'in evladı olmaktan, Bigadiç'in güzel insanlarına hizmetkar olmaktan her zaman gurur duydum, onur duydum. Sizleri seviyorum." dedi.

Daha sonra sahne alan Oğuzhan Koç, hareketli şarkıları, esprileri ve söylediği şarkılarla büyük ilgi gördü. İzleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Programın sonunda AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur ve Belediye Başkanı Avcu tarafından Oğuzhan Koç ve sunucu Belma Belen'e çiçek ile Yağcıbedir halısı hediye edildi.