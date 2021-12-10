Oğuzhan Koç "Aşkın Mevsimi" şarkı sözleri! Oğuzhan Koç -Aşkın Mevsimi- şarkı sözleri… Oğuzhan Koç Aşk Mevsimi
Türkçe pop şarkıcılarından Oğuzhan Koç son zamanların en çok dinlenen parçasını yayınladı. Yeni şarkısı çıkan Oğuzhan Koç liste başında olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyor. Peki, Oğuzhan Koç "Aşkın Mevsimi" şarkı sözleri sözleri nelerdir?
Aşk Mevsimi adlı şarkı, geçen haftalarda müzikseverler ile buluşturduğu söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran'a, düzenlemesi yine Telkıvıran'a ait olan yeni şarkısı "Aşkın Mevsimi" yerini çoktan müzik platformları olan, Spotify New Music Friday, Türkçe Pop listelerine bir numaradan giriş yaptı. Oğuzhan Koç'un yeni single'ı YouTube Trendlerde de uzun süre 1. sırada yerini aldı.Oğuzhan Koç -Aşkın Mevsimi- şarkı sözleri...
OĞUZHAN KOÇ AŞKIN MEVSİMİ ŞARKI SÖZLERİ
'Aşkın Mevsimi' sözleri:
Çabaladım bir yere varmadı
Gördüm ki aşk seni de sarmadı ben gibi
Kimse de halimi sormadı
Sormasa da hiçbiri yormadı sen gibi
Yolumuzun nesi uzun anlat?
Yalanla, elde kalanla yaşıyoruz
Sonumuzu görüyorum anla
Damla damla zamanla eriyorum
Ah…
Havada kadehim yine,
Sana içiyorum diye,
Yalnızlık biçiyorum.
Ya kış ya sonbahar niye?
Bakmadım hiç mevsimine,
Ben yazı bilmiyorum.
Söz & Müzik : Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran
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