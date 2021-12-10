Oğuzhan Koç "Aşkın Mevsimi" şarkı sözleri! Oğuzhan Koç -Aşkın Mevsimi- şarkı sözleri… Oğuzhan Koç Aşk Mevsimi

Aşk Mevsimi adlı şarkı, geçen haftalarda müzikseverler ile buluşturduğu söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran'a, düzenlemesi yine Telkıvıran'a ait olan yeni şarkısı "Aşkın Mevsimi" yerini çoktan müzik platformları olan, Spotify New Music Friday, Türkçe Pop listelerine bir numaradan giriş yaptı. Oğuzhan Koç'un yeni single'ı YouTube Trendlerde de uzun süre 1. sırada yerini aldı.Oğuzhan Koç -Aşkın Mevsimi- şarkı sözleri...

OĞUZHAN KOÇ AŞKIN MEVSİMİ ŞARKI SÖZLERİ

'Aşkın Mevsimi' sözleri:

Çabaladım bir yere varmadı

Gördüm ki aşk seni de sarmadı ben gibi

Kimse de halimi sormadı

Sormasa da hiçbiri yormadı sen gibi

Yolumuzun nesi uzun anlat?

Yalanla, elde kalanla yaşıyoruz

Sonumuzu görüyorum anla

Damla damla zamanla eriyorum

Ah…

Havada kadehim yine,

Sana içiyorum diye,

Yalnızlık biçiyorum.

Ya kış ya sonbahar niye?

Bakmadım hiç mevsimine,

Ben yazı bilmiyorum.

Söz & Müzik : Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet