Oğuzhan Aygören kimdir? Deva partili Oğuzhan Aygören kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Boğaziçi eylemleri sırasında Prof. Dr. Melih Bulu'nun yardımcılığına atanan ve daha sonra atamayı kabul etmeyen Oğuzhan Aygören kimdir? Deva partili Oğuzhan Aygören kaç yaşında, ne iş yapıyor?





Oğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde pazarlama alanında yardımcı doçent öğretim üyesidir. Boğaziçi'ne katılmadan önce İTÜ İşletme mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Pazarlama Yönetimi, E-ticaret, Girişimcilik, Yeni Ürün Tasarımı, İnovasyon, ve Uluslararası Pazarlama konularında dersler vermektedir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu üyesi, Girişimcilik Merkezi müdürü ve İnovasyon Merkezi yönetim kurulu üyesidir.

OĞUZHAN AYGÖREN KİMDİR?

Oğuzhan Aygören 1980 yılında Denizli'de doğdu. Oğuzhan Aygören Boğaziçi Üniversitesi'nde pazarlama ve girişimcilik alanında Dr. Öğretim Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi direktörüdür.

Girişimcilik, Pazarlama, E-ticaret, Yeni Ürün Tasarımı, İnovasyon ve Dijital Ekonomi alanlarında dersler vermektedir. Aynı zamanda İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programının ve Uluslararası Rekabet ve Ticaret yüksek lisans programının koordinatörlüklerini yürütmekte ve Boğaziçi Üniversitesi Teknopark yönetim kurulunda görev yapmaktadır.1998 yılında Denizli Anadolu Lisesi'nden mezun olup lisans eğitimini 2002 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 2004 yılında Koç Üniversitesi ve London Business School'dan MBA derecesini, 2013 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden pazarlama alanında doktora derecesini almıştır. Aynı sene İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak akademik hayata başlamış ve ayrıca doktora sonrası araştırma için 2014 yılı güz döneminde University of California, Berkeley'de ve 2016 yılı yaz döneminde Stanford Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak görev yapmıştır.2015 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü akademik kadrosuna katılmıştır. Akademiye katılmadan önce, Procter and Gamble'da inovasyon ve iş süreçleri yönetimi üzerine çalışmış ve 2007 yılında Londra merkezli Kindo isimli bir startup'a katılmıştır. Aileler için sosyal ağ sunan Kindo 2008 yılında aldığı yatırım ile MyHeritage isimli firmaya satıldıktan sonra mobil teknolojiler ve e-ticaret üzerine farklı girişimlerde bulunmuştur.

Startup'ların değer üretimi, şirketlerin yenilikçi ve girişimci olması, marka yönetimi, tüketici tercih davranışı ve siyasal pazarlama konularında araştırmalar yapmaktadır.

Halen çeşitli firmalar için pazar araştırmaları, müşteri yönetimi, girişimcilik ve inovasyon konularında danışmanlık ve eğitim vermekte ve birçok girişimcilik oluşumunda mentor ve danışman olarak yer almaktadır. Aynı zamanda kendi hazırlayıp sunduğu TV programı ile girişimciliği geniş kitlelere tanıtmak üzere çalışmaktadır.9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.