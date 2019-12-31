Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan yeni yıl mesajı

31.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:45

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yeni yıl mesajı yayımladı.



Belediye Başkanı Kılıç, mesajında 2020 yılının ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, kardeşlik, mutluluk, getirmesini dileyerek, "Oğuzelimiz için büyük projelerin hayata geçtiği 2019 yılının ardından yeni yılda da hizmetlerimiz ve hayata geçireceğimiz projelerimiz aynı heyecan ve azimle devam edecek. İlçemiz adına dolu dolu geçen 2019'in ardından yeni hizmetler ve projelerin hayata geçeceği 2020 yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Daha yaşanabilir bir Oğuzeli için gücümüze inanarak yılmadan yorulmadan ilerleyeceğiz. 2020 yılında da geçen yıl olduğu gibi ilçemizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı gerçekleştireceğiz. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir yer olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, Oğuzelimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın bereketli, huzurlu, sağlık, afiyet ve mutluluk içinde geçmesini gönülden temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA