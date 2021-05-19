Oğuz Yılmaz vefat etti! Kızıyla düeti sosyal medyada yeniden gündem oldu
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Oğuz Yılmaz vefat etti! Kızıyla düeti sosyal medyada yeniden gündem oldu

Oğuz Yılmaz vefat etti! Kızıyla düeti sosyal medyada yeniden gündem oldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 53 yaşındaki türkücünün kızıyla yaptığı düet, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ankara türküleri deyince akla gelen isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın 53 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye neden oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz'ın kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısında yaptığı düet sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Yılmaz'ın kızı Sude ile TRT ekranlarında şarkı söylediği anlar, çok beğenilmişti. Düetle ilgili yorumda bulunan vatandaşlar, baba ve kızın hem uyumuna hem de aralarındaki bağa hayran kaldıklarını vurgulamıştı.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştı.1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştı.

1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza atmıştı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza atmıştı.1999 yılında 'Usta' albümünü yayınlamıştı.

Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi görmüştü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini almıştı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanmıştı.

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurmuştu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yapmıştı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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