Oğuz Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir, mesleği ne, nereli, kaç yaşında vefat etti? Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz'ın şarkıları ve türküleri nelerdir? Oğuz Yılmaz'ın en beğenilen parçaları nelerdir? Oğuz Yılmaz hastalığı neydi? Oğuz Yılmaz kaç yaşında vefat etti? Oğuz Yılmaz'ın müzik kariyerini haberimizden okuyabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştı.

Oğuz Yılmaz doğum tarihi : 25 Ekim 1968

Oğuz Yılmaz nereli : Ankara

Oğuz Yılmaz kaç yaşında vefat etti : 53

Oğuz Yılmaz mesleği ne :Şarkıcı, şarkı yazarı

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştı.

1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza atmıştı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza atmıştı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınlamıştı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi görmüştü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini almıştı.

'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanmıştı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurmuştu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yapmıştı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.

OĞUZ YILMAZ VEFAT MI ETTİ? HASTALIĞI NEYDİ? KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 53 yaşındaki sanatçının ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.