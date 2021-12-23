OĞULLARIYLA AYNI ANDA NİKAHI KIYILAN ÇİFTİN TORUNLARI DA TÖRENE KATILDI

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de düzenlenen toplu nikah töreninde evlenen Nazmi Çavdar, annesinden 8 yıl önce ayrılan ve tekrar barışan babası Ayhan Çavdar ile birlikte aynı anda resmi nikah kıydılar. Sabriye ve Ayhan Çavdar çiftinin nikahına diğer çocukları ile torunları da katıldı. Çiftler nikah sonunda çalan roman havasıyla eğlendi.

İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığı tarafından Roman Stratejik Eylem Planı kapsamında 1 Ekim'den itibaren başlayan toplu nikah törenleri kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ücretsiz olarak tahsis ettiği Şişli Evlendirme Dairesi'nde 10 çiftin daha nikahı kıyıldı.

Çiftler arasında 5 çocuğu ve 13 torunu olan Ayhan Çavdar (60) ile oğlu Nazmi Çavdar da aynı gün eşlerine evet dedi. Baba Çavdar, 8 yıl önce ayrıldığı ve sonra tekrar barıştığı eşi Sabriye ile oğlu Nazmi Çavdar ise uzun yıllardır beraber yaşadığı Sevcan Çavdar ile resmi olarak evlendi. Sabriye ve Nazmi Çavdar çiftinin nikahına diğer çocukları ile torunları da katıldı.

'EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZÜ BABAMLA KUTLAMAYI HAYAL EDİYORUM

Nikah töreni sonrası açıklama yapan Nazmi Çavdar, kendilerine bu imkanı verenlere teşekkür ederek, Bu benim için çok güzel bir hatıra kalacak. Evlilik yıl dönümümüzü babamla kutlamayı o kadar çok hayal ediyorum ki şu an. Güzel bir duygu benim için herkese çok teşekkür ediyorum. dedi.

BİR ÖMÜR BOYU MUTLU OLALIM

Eşiyle tekrar evlenen Sabriye Çavdar da 'Şu an çok mutluyum. Allah eşime sağlık versin. Bir ömür boyu mutlu olalımö diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Çiftler nikah sonunda çalan roman havasıyla eğlendi.