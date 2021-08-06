Oğulcan Engin'in motosikletini çaldılar

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e nazar değdi!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e nazar değdi! 1,5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Engin, üstüne bir de tutkunu olduğu motosikletini çaldırdı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e nazar değdi! 1,5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Engin, üstüne bir de tutkunu olduğu motosikletini çaldırdı.

EVİNİN ÖNÜNDEN GİTTİ

Cihangir'de 'Emily's Garden' isimli mekanın sahibi olan ve yine aynı semtte oturan Oğulcan Engin, motosikletini akşam kapısının önünde kilitledi. Sabah evinden çıktıktan sonra motorunun yerinde olmadığını gören işletmeci, hemen polisi aradı.

BİR GÜN SONRA BULUNDU

Görevlilere motorunun çalındığını bildiren Engin, olaydan bir gün sonra aldığı haberle rahat bir nefes aldı. Motoru Kasımpaşa'da bir bölgede bulan ekipler, hemen Engin'e durumu bildirdi. Aldığı haber karşısında mutlu olan Engin, hırsızlardan şikayetçi oldu.

Kaynak: Hürriyet