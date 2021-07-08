Oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı
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Oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı

Oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir arı üreticisi oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir arı üreticisi oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı.

İlçeye bağlı Ormanpınar köyünde arıcılık yapan Fazlı Karaağaçlı ile oğlu İsmail Karaağaçlı'nın kovanında bulunan arılar oğul yapmak için kovandan uzaklaştı.

Evlerinin giriş kapısının üzerine oğul yapan arıları baba ve oğul, içerisinde bal peteği bulunan kovanın içerisinde topladı. Bu sayede oğul yapan arılar kovanlardan uzaklaşmadan yakalandı.

İsmail Karaağaçlı, bu yıl içerisinde çok sayıda arının oğul yaptığını ve kovanlardan uzaklaştığını, arıları takip ederek yakaladıklarını söyledi.

Oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı
Oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı
Oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı
Oğul yapan arılarını kaçmadan yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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