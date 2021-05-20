oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı
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oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı

oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen baba ve oğlu ile bir arkadaşları gözaltına alındı.

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen baba ve oğlu ile bir arkadaşları gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Mehmet Y. (50) ile oğlu Mertcan Y.'yi (26) takibe aldı. Yaklaşık 10 gün süren takibin ardından baba ve oğlunun oturduğu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada dolaba gizlenmiş yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Evin balkonunda bulunan 6 saksıda ekili Hint keneviri bulundu. Baba ve oğlu ile onlara yardım eden E.G. gözaltına alındı. Mehmet Y.'nin 3, oğlu Mertcan Y.'nin 6 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.

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İfade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülen şüphelilerin yakınları da buraya geldi. Şüpheliler, sağlık raporu için emniyetten çıkarıldı. Bu sırada bir kadın, şüphelilerin bindirildiği ekip aracının arka tarafında yere oturdu. Kadın, polis aracının hareket etmesini önlemeye çalıştı. Kadının polisler tarafından kenara çekilmesinden sonra şüpheliler hastaneye götürüldü.


oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı
oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı
oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı
oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı
oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı
oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı
oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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